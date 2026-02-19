Papa a Rimini. De Pascale: “Una vera gioia e un grande onore”

BOLOGNA. «Sarà una vera gioia e un grande onore per tutta la comunità emiliano-romagnola accogliere Papa Leone XIV a Rimini in occasione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli che si svolgerà ad agosto. La nostra terra, che della solidarietà e dell’accoglienza ha fatto la propria identità, è pronta ad accogliere con gratitudine il Santo Padre. La sua presenza, a distanza di oltre quarant’anni dalla visita nella città di Rimini di Papa Giovanni Paolo II, rappresenta un dono particolare, soprattutto in un tempo che ci sfida a costruire ponti e un dialogo di pace costante tra i popoli. Ringrazio, anche a nome della Giunta regionale, il vescovo di Rimini, Sua Eccellenza Monsignor Nicolò Anselmi e gli organizzatori del Meeting, per aver reso possibile la visita del Sommo Pontefice. Saremo lieti di contribuire, con il sindaco Sadegholvaad e tutta la comunità riminese alla buona riuscita di un evento così importante e di ascoltare il messaggio universale che Papa Leone XIV affiderà alle nostre coscienze». Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, alla notizia della presenza di Papa Leone XIV come ospite d’onore nella prossima edizione del Meeting di Rimini 2026, il 22 agosto.