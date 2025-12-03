“Panettoni e pandori, aumento medio dell’8%”: l’indagine di Federconsumatori

Il Natale è ormai prossimo e gli scaffali dei supermercati e dei negozi specializzati del nostro territorio, già da tempo, traboccano di prodotti tipici di questa occasione. Immancabili, i protagonisti delle tavole natalizie, il panettone e il pandoro.

Come ogni anno, l’Osservatorio Federconsumatori Rimini ha realizzato un’indagine sui costi e sulle tipologie più apprezzate dei due famosi dolci tradizionali: emerge che i prezzi di tali prodotti, rispetto allo scorso anno, sono lievitati in media del +8,1%. Si registrano, però, importanti differenze a seconda della categoria e della tipologia prescelta. Il prezzo del panettone tradizionale aumenta del 4% rispetto allo scorso anno, mentre cresce del 9% il costo del pandoro classico.

Aumenta soprattutto il prezzo del panettone “speciale” (+14%), dalle ricette proposte dai grandi chef alle versioni con liquori e ingredienti insoliti. In salita anche il prezzo della versione gluten free (+12%) e quella del panettone salato, sempre più di moda, con salse alle verdure, ai funghi, al tartufo (+11%).

Nonostante le varianti più fantasiose e inedite, le versioni più amate e richieste dagli italiani rimangono quelle classiche, scelte da oltre il 52% dei consumatori di dolci di Natale, che al massimo optano per la versione del panettone senza canditi o senza uvetta.

Le versioni più golose e particolari, invece, sono scelte più come regalo: spopolano anche quest’anno, infatti, i regali in campo alimentare.