Palpeggiò una 18enne in ascensore: condannato il portiere notturno di un hotel

È stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione in abbreviato con la sospensione della pena il portiere notturno di un hotel di Rivazzurra, oggi 72enne, accusato di violenza sessuale nei confronti di una turista di Parma che all’epoca dei fatti aveva poco più di 18 anni. A stabilirlo il gup Vinicio Cantarini.

L’avvocato della difesa, il legale Stefano Caroli, ha però annunciato che farà ricorso in appello contro la sentenza «perché ci aspettavamo un’assoluzione - ha commentato -. In fondo è la sua parola contro quella del mio assistito, che oltretutto è incensurato».

Nel giugno 2023 la giovane era andata a Rimini per trascorrere qualche giorno di vacanza in compagnia del fidanzato. Una mattina però, intorno alle 5, la coppia è tornata in albergo ma si è accorta che avevano dimenticato la scheda magnetica all’interno della stanza, chiedendo così aiuto al portiere della struttura.

Da quanto emerso dalle indagini, mentre la giovane saliva al piano insieme all’uomo, il fidanzato sarebbe rimasto nella hall a fumare. In ascensore, però, l’anziano avrebbe allungato le mani verso la ragazza, palpeggiandola nelle parti intime e nel fondoschiena. Una volta aperta la porta della stanza il portiere sarebbe subito sceso per ritornare alla sua postazione, con il fidanzato che avrebbe poi trovato la ragazza in lacrime in camera. Da lì la denuncia ai carabinieri e l’inizio delle indagini.