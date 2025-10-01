Palpeggia ragazzina sulla spiaggia: 27enne rischia il processo

RICCIONE. È stato chiesto il rinvio a giudizio per un 27enne tunisino accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una turista 14enne in vacanza a Riccione insieme alla famiglia. A chiederlo è stato il sostituto procuratore del tribunale di Rimini Luca Bertuzzi. Già calendarizzata anche l’udienza preliminare che si terrà il 3 febbraio davanti alla gup Raffaella Ceccarelli, la quale sarà chiamata a decidere se accogliere o meno la richiesta del pm. Il ragazzo, senza fissa dimora e difeso nel procedimento dall’avvocata Federica Rossi, si trova comunque già detenuto nel carcere dei Casetti da fine luglio per aver commesso un altro reato.