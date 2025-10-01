Palo della luce cade e colpisce un motociclista: è grave

NOVAFELTRIA. Attimi di paura ieri mattina per un grave incidente avvenuto nei pressi del Bar Sport a Novafeltria. Poco dopo le 5, un camion avrebbe urtato per cause ancora da accertare un palo dell’illuminazione pubblica posizionato a lato della carreggiata, per poi proseguire la propria marcia. Il palo danneggiato a causa dell’impatto si è soltanto inclinato, crollando poco dopo. Sfortuna ha voluto però che proprio in quel momento su quel tratto di strada passasse un 50enne in sella alla sua moto. Colpito, l’uomo che di certo non si aspettava quanto accaduto è caduto rovinosamente a terra. Avvisati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo avergli prestato le prime cure sul posto e averlo stabilizzato, viste le gravi ferite riportate hanno deciso di trasportare d’urgenza il 50enne in elisoccorso al Bufalini di Cesena. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Ora toccherà ai militari ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e cercare di risalire al conducente del mezzo pesante che ha urtato il palo.