Pale eoliche in Montefeltro, la Provincia di Rimini annuncia battaglia: «Il via libera della Toscana è un brutto segnale»

RIMINI. «Il via libera della Toscana al progetto di impianto eolico a ‘Badia del Vento’, a un millimetro (per restare larghi...) dal confine con la provincia di Rimini, non è solo un brutto segnale in sé ma un pessimo viatico al metodo con cui i territori, il Paese, dovrebbero accostarsi al tema delle energie rinnovabili». Il presidente della Provincia di Rimini e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad va giù duro. «In barba ai pareri contrari della Regione Emilia-Romagna, di tre Soprintendenze, dei Comuni, della Provincia di Rimini, della stragrande maggioranza di associazioni ambientaliste e culturali, la Toscana ha voluto tirare dritto, dimostrando ancora una volta come su un tema così serio e delicato le scorciatoie, le furbizie, l’incapacità di affrontare sinergicamente le questioni siano ancora e purtroppo le strade più frequentate».

«Affrontare con responsabilità il tema dell’energia», continua Sadegholvaad, «strategico per il futuro dell’Italia, per le sue famiglie, per la competitività delle sue imprese (come ha avuto modo di rimarcare anche ieri il presidente di Confindustria), dovrebbe significare lavorare insieme, superando i confini e gli interessi di piccolo cabotaggio pseudo sovranista, in modo da allestire piani strategici a obiettivo progressivo di ampia portata territoriale. Sottolineo dovrebbe perché alla fine, come dimostra proprio il caso di ‘Badia del Vento’ si preferisce procedere con soluzioni estemporanee, facendo pagare ai vicini gli effetti quotidiani. Non considerando peraltro che alla fine la stessa Toscana, così solerte a tutelare il paesaggio da impianti simili in altre aree della sua regione, verrà danneggiata da questo espediente di bassa lega. Per tutto questo, la Provincia di Rimini si raccorderà con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Casteldelci per tutte le iniziative e le azioni necessarie atte a ripristinare ragioni e una sostanza sacrosante e un metodo finalmente adulto.»