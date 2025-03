Paganello 2025 da record: 2.500 iscritti per il frisbee a Rimini

Si annuncia come l’edizione dei record di sempre, quella che sancisce definitivamente il Paganello come l’evento più grande in Europa confermando Rimini capitale del gioco del disco su sabbia. Sono arrivati a 2500 gli iscritti alla trentaquattresima edizione del Paganello, un evento già ad oggi sold out, che ‘tirerà la volata’ alle vacanze pasquali.

Se l’edizione 2024 era stata fino all’anno scorso la più partecipata, con 2mila iscritti, il 2025 vede un Paganello con ancora più partecipanti con un aumento del 25% rispetto allo scorso anno e con più di 150 squadre in arrivo da tutto il mondo: Stati Uniti, Canada, Brasile, Libano, Singapore, Emirati Arabi, Egitto e da tutti gli stati europei.

Oltre un chilometro di spiaggia, punteggiato dai campi di beach ultimate e da atleti provenienti da tutto il mondo, farà da sfondo alla cartolina che darà il via alla stagione degli eventi sulla spiaggia. Come sempre, il Paganello 2025 si terrà nel weekend in Pasqua, dal 19 al 21 aprile, con il campo centrale ospitato al bagno 29, proprio di fianco al Nettuno e affacciato sul Parco del Mare, con l’utilizzo della nuova piazza. Gli eventi targati “Paganello” saranno infatti anche al di fuori della sabbia: in piazzale Kennedy si terrà una giornata di promozione della disciplina sportiva Wheelchair Flying Disc, insieme di discipline che utilizzano il frisbee come attrezzo e con regolamenti adattati alle persone con disabilità fisica. Sarà un weekend di Pasqua che non si limiterà solo al gioco sulla sabbia: dentro al tendone ci saranno le competizioni di “freestyle”, la disciplina più spettacolare ed artistica con il disco.