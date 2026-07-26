Onferno, l’abisso delle meraviglie: A Spass in Romagna il 30 luglio nel cuore della terra

Il 30 luglio Visit Romagna propone un viaggio alla scoperta di Onferno e delle sue suggestive grotte, patrimonio mondiale Unesco, tra roccia, mistero e leggenda. Un tempo il buio di queste montagne alimentava paure e superstizioni; oggi la stessa oscurità si trasforma in curiosità ed emozione, spingendo grandi e piccoli a esplorare un mondo sotterraneo capace di sorprendere e far tornare bambini.

L’escursione prevede una visita guidata all’interno del complesso carsico, accompagnati da esperti che racconteranno la storia geologica e le particolarità di questo luogo unico. L’esperienza prosegue al Museo Naturalistico con un’attività dedicata ai pipistrelli, protagonisti dell’ecosistema delle grotte, per approfondire in modo coinvolgente le caratteristiche della fauna locale. La serata si conclude al Museo Multimediale, con apericena a base di prodotti del territorio e la proiezione di filmati dedicati all’area naturalistica di Onferno.

Servizi inclusi: trasporto a/r in pullman, visita guidata alle grotte, visita guidata al museo naturalistico e apericena con prodotti tipici. Dalle 18:00 alle 23:00, punti di partenza da Riccione (fermata bus via XIX Ottobre), Misano Adriatico (fermata bus 65 - Stazione FS) e Cattolica (fermata bus Acquario Le Navi). Al momento della prenotazione, si prega di selezionare il punto di pick-up per ogni partecipante. Per informazioni e iscrizioni: www.aspass.it.

Da sapere prima di partire: è consigliato un abbigliamento comodo, scarpe con suola antiscivolo e una giacchetta, dato che la temperatura in grotta si aggira sui 12-15°C e per raggiungere l’ingresso si percorre un sentiero nel bosco. Il percorso è sconsigliato, salvo diversi programmi alternativi, a persone claustrofobiche, cardiopatiche o con asma grave, alle donne in gravidanza e ai bambini sotto i tre anni, e non è accessibile a persone con difficoltà motorie.