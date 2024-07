Omicidio-suicidio a Santarcangelo: tracce di sangue nel condominio dove viveva Lorena Vezzosi. La donna nell’auto ripescata nel Po era in biancheria intima

Nel condominio di Santarcangelo, dove viveva Lorena Vezzosi, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Rimini hanno trovato delle tracce di sangue e la donna quando è stata ripescata dal Po era in biancheria intima. Indizi nuovi per quella che è una doppia indagine per omicidio aperta sia dalla Procura di Cremona che da quella di Rimini. Sì perché la morte di Lorena, 53 anni, è un femminicidio seguito da un suicidio, quello del suo ex compagno, Stefano Del Re, 55 anni.

L’articolo completo sul Corriere Romagna domani in edicola