Omicidio Pierina: controlli di cellulari e dispositivi, ecco il raggio d’azione ammesso dal giudice a Rimini

Si è tenuto questa mattina in tribunale a Rimini l’udienza davanti al gip Vinicio Cantarini per la nomina del perito che dovrà esaminare i dispositivi elettronici, tutti i device informatici, sequestrati a Louis Dassilva nell’ambito del procedimento sull’assassinio di Pierina Paganelli. Il gip ha nominato come perito del Tribunale l’ingegnere Giuseppe Ferraro e ha stabilito che gli accertamenti sui cellulari siano effettuate dal primo maggio 2023 ma solo per quanto riguarda le chat e i contatti, ricerche ma escludendo gli spostamenti.

Il giudice ha cioè ristretto l’azione della Procura della Repubblica che con il perito, Alessandro Perri, nominato dal sostituto procuratore, Daniele Paci, si accingeva a procedere all’esame sui cellulari dal 1 maggio 2023 comprendendo anche gli spostamenti. Le date sono significative perché il 7 maggio del 2023, pochi mesi prima dell’omicidio della 78enne, il figlio Giuliano era stato travolto da un pirata della strada rimanendo in coma diverso tempo.