Omicidio Paganelli, Loris Bianchi: «Su me e mia sorella sciacallaggio mediatico»

RIMINI. «Io sono tranquillo, ho sempre detto la verità, nessuna indagine su me e mia sorella, sono solo persecuzioni mediatiche che abbiamo già provveduto a denunciare». Con queste parole lapidarie, cariche di una stanchezza accumulata in mesi di tempesta mediatica e giudiziaria, Loris Bianchi torna a parlare all’indomani dell’assoluzione di Louis Dassilva nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. La sua voce, spesso rimasta nell’ombra rispetto a quella della sorella Manuela, fotografa una situazione che il suo entourage legale - l’avvocata Nunzia Barzan e il consulente Davide Barzan - ha cercato di proteggere strenuamente, definendo le accuse contro di loro come mere speculazioni prive di riscontri oggettivi.