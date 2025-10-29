Omicidio Mattia Minguzzi, la Procura di Istanbul presenta appello contro l’assoluzione di due ragazzi

RIMINI. A una settimana dalla sentenza sull’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne accoltellato in un bazar di Kadikoy il 24 gennaio scorso e morto dopo due settimane di terapia intensiva, la Procura generale di Istanbul ha presentato appello contro l’assoluzione e la scarcerazione dei due giovanissimi accusati di concorso in omicidio per aver incitato gli amici e averli aiutati a pianificare l’aggressione. Gli esecutori materiali del delitto, entrambi 15enni, sono stati invece condannati a 24 anni di carcere per omicidio premeditato. Una decisione, quella della Procura, arrivata dopo la deposizione della sentenza avvenuta nella giornata di ieri. Anche i genitori di Mattia Ahmet, lo chef riminese Andrea Minguzzi e la violoncellista turca Yasemin Akincilar, hanno confermato che presenteranno ricorso.