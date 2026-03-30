Omicidio di Pierina, Valeria Bartolucci e la sua avvocata dopo l’interrogatorio di Dassilva. VIDEO

Conclusa la deposizione del 36enne senegalese, per Chiara Rinaldi, legale di Valeria Bartolucci, «l’eloquio di Dassilva non è stato fluido e chiaro e personalmente, ma forse è un mio limite, ho avuto qualche difficoltà nel capire qualche passaggio. Mi riservo però di leggere le carte. Mi pare comunque di avere compreso che Valeria fosse al corrente delle sue relazioni extraconiugali e lui avesse una sorta di possibilità di fare ciò che desiderava con tutte le cautele del caso senza che lei lo venisse a sapere. Il processo penale però è una partita a scacchi e solo la sentenza potrà porre il primo paletto. Ora è inutile cercarlo ogni udienza». Valeria, invece, è uscita dal Palazzo di Giustizia senza rilasciare dichiarazioni.