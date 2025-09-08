Omicidio di Pierina Paganelli, la difesa chiama 145 testimoni

RIMINI. Lunedì prossimo, 15 settembre, si apre il processo in Corte d’Assise per l’omicidio di Pierina Paganelli. La difesa di Louis Dassilva, il senegalese di 35 anni da oltre un anno in carcere, nei giorni scorsi ha depositato la lista dei testimoni: sono 145. Gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi tentano di smantellare la tesi della Procura secondo la quale la sera del 3 ottobre del 2023 fu proprio Dassilva a uccidere la 78enne riminese in via del Ciclamino e che il movente è da ascrivere al rapporto extraconiugale fra Dassilva e Manuela Bianchi, nuora della vittima.

Tra i testimoni chiamati dalla difesa ci sarebbero anche Manuela Bianchi e il fratello Loris.