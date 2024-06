Omicidio di Pierina, Louis Dassilva interrogato per 9 ore

Interrogato per nove ore in Procura, ma la verità su chi ha ucciso Pierina è ancora lontana. Louis Dassilva, al momento l’unico indagato, ha deciso di parlare e di non avvalersi della facoltà di non rispondere. Ma non ha confessato. “Tutto bene” sono state le sue uniche parole pronunciate all’uscita dal Tribunale di Rimini dove è stato interrogato dal sostituto procuratore Daniele Paci e dal commissario capo, dirigente della squadra mobile, Marco Masia. La sua consulente Roberta Bruzzone ha detto che “ha chiarito molti aspetti della relazione” con Manuela, la nuora della vittima.