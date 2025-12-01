Omicidio di Pierina, gli avvocati dei figli: “Normali chiarimenti”. VIDEO

Gli avvocati dei figli di Pierina al termine dell’udienza: «Nessuna discrasia nelle testimonianze, ma normali chiarimenti dovuti allo trascorrere del tempo, a qualche dimenticanza e anche all’inquinamento che purtroppo è fisiologico in un caso mediatico di questa portata»

«E’ comprensibile che data l’età di Pierina ci fosse del timore ad avventurarsi nel garage di notte da sola, ma oggi abbiamo ascoltato anche di episodi di vari condomini che si sono spaventati in quella situazione. E alcuni di questi comprendevano anche la presenza di Louis Dassilva che si muoveva nel buio dei garage. Importante poi come le testimonianze di oggi hanno restituito numerosi riscontri all’incidente probatorio di Manuela Bianchi»