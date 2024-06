Oltre alle pizze, vendeva droga: arrestato il titolare di una pizzeria di Rimini

La Polizia Locale di Rimini ha concluso ieri un’importante operazione, con l’arresto, per spaccio, del titolare di una pizzeria, classe ‘92. Dalle due perquisizioni, avvenute sia nel locale che in casa dell’uomo, in un quartiere a monte della statale 16, sono stati rinvenuti circa 400 grammi di sostanze stupefacenti e oltre 27mila euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Un’operazione iniziata da qualche settimana in seguito a diverse segnalazioni da parte di cittadini, che avevano notato uno strano via vai di persone nel locale. Movimenti non consueti, che avevano poco a che fare con la vendita delle pizze e che, nei giorni a seguire, sono stati confermati anche dalle attività d’indagine della squadra di Polizia Giudiziaria.

Gli agenti in borghese infatti, con diversi servizi di osservazione e pedinamento, hanno verificato per qualche tempo la presenza di persone che stazionavano nel locale per brevissimo tempo e ne uscivano senza acquistare i prodotti del locale.