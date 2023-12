“Oltre 40mila presenze a Rimini per l’Immacolata”: Visit Rimini pregusta un week-end molto incoraggiante

“Oltre 40mila presenze per l’Immacolata”. Visit Rimini esulta di fronte a un fine settimana che si annuncia molto incoraggiante dal punto di vista turistico. “Dal doppio concerto di Laura Pausini allo Stadium Rimini - si legge in una nota - venerdì 8 e sabato 9 dicembre, che darà il via al suo World Tour per i 30 anni di carriera, all’inaugurazione dell’Ice Village, del grande presepe di sabbia al porto e di quello di sabbia e metallo sulla spiaggia di Torre Pedrera. Da Borgo Solidale, con oltre 30 associazioni di volontariato del territorio riminese, agli eventi fieristici e congressuali che culminano, già dal 7 dicembre, con Ginnastica in Festa - Winter Edition, la manifestazione sportiva della Federazione Ginnastica d’Italia, che torna anche quest’anno per le finali di diverse discipline. E poi ancora teatro, danza, musica, mostre, visite guidate, parchi tematici in piena attività e mercatini di Natale: il ponte dell’Immacolata a Rimini viaggia a pieno ritmo, sia per quanto riguarda l’offerta di eventi e servizi della città, sia per quanto riguarda il sold out negli oltre 400 hotel aperti. Un buon viatico per il Capodanno più lungo del mondo che continua a registrare telefonate di informazioni e prenotazioni e che, anche grazie alla scelta e all’annuncio con largo anticipo del nome di un protagonista di primo piano per il concerto in piazzale Fellini, come Biagio Antonacci, può già contare su un 10% in più di prenotazioni rispetto allo scorso anno, alla data odierna.

“Sono in arrivo in città oltre 40.000 presenze – commenta così la direttrice di Visit Rimini, Coralie Delaubert - per gli eventi in svolgimento sul territorio tra cui Comunione e Liberazione, Winter Edition di Ginnastica in Festa e Rinnovamento nello Spirito. Senza dimenticare il World Tour di Laura Pausini. Gli eventi trainano le prenotazioni negli oltre 400 strutture complessive aperte ma sono molti anche i turisti e le famiglie attesi per il lungo weekend. Rimini si presenta per questo ponte con un variegato programma di esperienze che accontentano tutti i gusti. Gli appassionati di cultura possono scoprire la storia e i tesori della città con il tour delle Meraviglie di Rimini, in programma l’8 dicembre. Il Fellini Experience, previsto il 9 dicembre al pomeriggio, offre un viaggio nella vita del grande regista riminese con la visita al Fellini Museum. Per coloro che vogliono visitare Rimini in autonomia, c’è invece l’Art Card che consente l’accesso ai tre musei cittadini, garantendo un’esperienza artistica indimenticabile. Per i più temerari e amanti delle sfide, “Warm Inside” organizzato da Fluxo il 10 dicembre propone un allenamento al freddo, svelando i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature e offrendo l’opportunità unica di fare il bagno al mare anche d’inverno! Gli appassionati di cucina, invece, non possono lasciarsi sfuggire la cooking class di Piadina in programma il 9 dicembre. Queste esperienze, e molte altre, sono ancora prenotabili (alcune verso il sold-out!) sul portale VisitRimini.com. Un ottimo trampolino di lancio per il capodanno, con prenotazioni per gli ultimi giorni dell’anno che continuano a crescere e a consolidarsi”.