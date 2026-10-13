“Ogni maggiorenne in provincia di Rimini spende quasi 3mila euro all’anno nel gioco”: una serie di incontri promossi da Rete Gap

“Nella sola provincia di Rimini la cifra complessiva giocata in azzardo fisico e online è aumentata del 26% in appena quattro anni. Questo significa che ogni cittadino maggiorenne spende in media oltre 2.900 euro all’anno in azzardo, sottraendo risorse vitali all’economia reale, alle famiglie e al futuro dei nostri giovani, anche minorenni”.

Numeri messi in luce da Kristian Gianfreda, Presidente del Distretto socio-sanitario di Rimini e assessore alle Politiche per la Salute del Comune di Rimini.

“La ludopatia - sottolinea Gianfreda - è un fenomeno purtroppo ancora sommerso, silente, ma che, come confermano le statiche, non accenna a diminuire e che quando diventa patologico porta nella disperazione intere famiglie. Il progetto messo in campo dalla Rete GAP all’interno del lavoro di squadra tra l’Azienda Usl della Romagna, il Comune e le realtà coinvolte nei Piani di zona di Rimini è fortemente aderente con i tempi che stiamo vivendo: contrastare il gioco d’azzardo, puntando sulla conoscenza, sulla formazione e sulla consulenza è una priorità assoluta, centrale, a cominciare dalle nuove generazioni e dal loro rapporto con l’universo digitale”.

Slot machines, Gratta&Vinci, scommesse e quella vasta frontiera di giochi che si sono sviluppati con il digitale, a partire dai videogame. Nel 2025 nella provincia di Rimini sono stati giocati, tra azzardo fisico e online, 835 milioni di euro, con una perdita di oltre 126 milioni. Quando il gioco diventa una dipendenza allora sorge la malattia, che però può essere sia curata che prevenuta. È proprio per questo che nasce ‘Quando il gioco non è un gioco’, il percorso realizzato nell’ambito del Piano Locale contro il Gioco d’azzardo Patologico allo scopo di realizzare azioni di informazione, prevenzione e intervento destinate a una vasta platea di destinatari e che, dal 19 ottobre, ospita una settimana di informazione e sensibilizzazione dal titolo “Liberiamo il Gioco, liberi dall’Azzardo”.

Dal 19 al 25 ottobre Rimini ospita una serie di appuntamenti promossi dalla Rete GAP Rimini con lo slogan “Quando il gioco non è un gioco”. Si parte lunedì 19 ottobre alle 20.30 al Cinema Teatro Tiberio con il seminario “Azzardo, Minori e Territorio: l’Impatto Sociale”, rivolto a cittadini, amministratori, educatori, animatori e giovani. Modera don Armando Zappolini, portavoce della campagna “Mettiamoci in Gioco”. Intervengono Mauro Croce, psicologo, psicoterapeuta, criminologo e docente universitario; Massimo Masetti, del Comitato scientifico di “Avviso Pubblico”; il giornalista e docente universitario Marco Dotti; Roberta Rosetti, responsabile della Neuropsichiatria infantile di Rimini. Saranno presentati anche i servizi integrati del territorio e le attività della Rete.

Martedì 20 ottobre gli studenti dell’ITES Valturio partecipano a un seminario in assemblea; dalle 16 alle 19, all’Aula Smeraldo del Colosseo Ausl, formazione per i docenti del distretto “Gioco d’Azzardo e Meccanismi d’Ingaggio”, nell’ambito di “Scuole che promuovono Salute”. Giovedì 22, dalle 15 alle 17, al Centro per le Famiglie, laboratorio con la psicologa Chiara Pracucci per insegnanti, educatori, animatori parrocchiali e allenatori. Venerdì 23, dalle 9 alle 13, le lezioni-spettacolo “Gaming Out”, ideate dalla cooperativa Comunità Papa Giovanni XXIII, per le classi dell’ISISS Molari-Einaudi e del Liceo Serpieri.

In piazza e a teatro: mercoledì 21, in Piazza Tre Martiri, il presidio “L’Azzardo non esiste!?”. Sabato 24, dalle 15 alle 18, nel cortile della Biblioteca Malatestiana, “Gioca che ti Spassa”: giochi cooperativi e interculturali e un punto di ascolto e orientamento ai servizi. Alle 21, all’ex Cinema Astoria, Alcantara Teatro porta in scena “A carte scoperte”.