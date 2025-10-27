Nuovo stadio di Rimini, Aurora Immobiliare chiede una proroga al Comune

Nodo nuovo stadio Romeo Neri. In una nota Aurora Immobiliare annuncia che sabato scorso ha chiesto una proroga al Comune. “In data 25 ottobre 2025 - si legge nella nota - Aurora Immobiliare ha inviato al sindaco del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad, la richiesta di proroga per la presentazione del “Progetto di fattibilità Tecnico Economica nuovo stadio Romeo Neri di Rimini”. Come è noto, scadono a fine ottobre i termini per l’invio all’Amministrazione comunale di un primo elaborato progettuale, su cui gli studi tecnici incaricati, in relazione continua con gli uffici comunali competenti, stanno già lavorando da mesi. In particolare, è tuttora in corso di completamento la complessa Analisi del Traffico e della Mobilità, con relative interviste “sul campo” (una parte peraltro eseguita proprio ieri, domenica 26 ottobre, al termine dell’incontro di pallacanestro tra Rimini e Pesaro), componente essenziale del progetto e strumento fondamentale per la rappresentazione della ValSAT, che richiede una valutazione accurata e integrata con la viabilità urbana esistente”.