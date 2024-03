Nuovo stadio del Rimini, il progetto è servito. Sarà un “Neri” in stile Premier League

Un gioiellino in stile Premier League. Bello, confortevole, moderno. E soprattutto funzionale. Come stadio di calcio, la domenica, e come centro servizi ricco di bar, ristoranti, negozi sportivi, palestre, centri medici e di riabilitazione, locali wellness e spa, perfino un museo e uno store del Rimini calcio, durante tutta la settimana. È il nuovo “Romeo Neri”, per il quale Antonio Ciuffarella, titolare di Aurora immobiliare, società incaricata della sua costruzione, ieri, ha consegnato, ufficialmente, lo studio di fattibilità in Comune. Direttamente nelle mani del sindaco Jamil Sadeghiolvaad. Che questa sera, intorno alle 18.30, lo presenterà in consiglio comunale. Con tanto di tempi di realizzazione e di eventuale spesa a carico del privato: tra i 20 e i 25 milioni di euro circa, reperibili attraverso la legge Stadi, la stessa che Aurora immobiliare ha individuato per realizzare il nuovo stadio “Alberto Pinto” di Caserta. Capienza da 12mila posti, estendibili fino a 15mila e tutti al coperto. Fine lavori nel 2025.

