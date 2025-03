Nuovo Mercato ittico al Caar, investimento da 10 milioni di euro

Caar, in arrivo un nuovo fabbricato per il mercato ittico e la riorganizzazione dell’area parcheggi, tutto finanziato dal Pnrr. Un avviso di pre-informazione, quindi ancora non valido come indizione della gara, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Committente è il Centro agro alimentare riminese, mentre la stazione appaltante è la Sua della Provincia di Rimini. L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta per un importo indicativo di 9 milioni di euro, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ad accompagnare l’avviso di pre-informazione una relazione generale di 40 pagine volta ad illustrare il Piano di fattibilità economica, comprendente anche i progetti.

«Per quanto riguarda il nuovo padiglione 4 – spiega Cinzia Furiati, direttore generale del Caar – si tratterà di andare a creare una nuova casa per gli operatori ittici già attualmente presenti, in una logica di rifunzionalizzazione e razionalizzazione». Tra gli interventi edilizi minori da realizzare all’interno del comparto figurano anche il rifacimento degli asfalti e la creazione di aree per il carico / scarico merci, oltre all’installazione in copertura dei nuovi sistemi fotovoltaici e gli interventi di efficientamento degli impianti. Previste anche opere di miglioramento dell’accessibilità ai servizi hub e il rafforzamento della sicurezza e della sorveglianza delle infrastrutture del mercato. L’importo complessivo dell’agevolazione concessa è pari a 10 milioni di euro su un totale previsto di spesa di circa 10,5 milioni di euro.