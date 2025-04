“Nuove Idee Nuove Imprese”: torna il concorso per le start-up, ecco come iscriversi

Con la pubblicazione del bando e l’apertura delle iscrizioni si avvia la ventiquattresima edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che supporta le idee innovative per dare loro sostanza, cultura e connessioni e premia i progetti d’impresa più brillanti.

In palio un montepremi complessivo di 21.000 euro che sarà assegnato alle idee d’impresa più meritevoli al termine di un percorso che si articola in più fasi.

“Nuove Idee Nuove imprese vanta una storicità importante e numeri significativi – spiega Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese -: 23 edizioni alle spalle, oltre 4.700 partecipanti, 1.785 idee di business presentate e 455 business plan redatti. Sono 140 le aziende nate in seguito alla partecipazione e 670.000 euro l’ammontare dei premi distribuiti. In questo lungo percorso abbiamo assistito ad un’evoluzione degli ambiti d’azione dei progetti, di pari passo con uno scenario mondiale in continuo mutamento. Quello che non cambia è il desiderio di innovare e trovare soluzioni sempre nuove a una domanda in continua trasformazione”.

Il bando guarda a tutto il territorio nazionale, con un focus per le province romagnole di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, oltre che per la Repubblica di San Marino. Territori particolarmente fertili per le start-up innovative, come dimostrano i risultati del recente Rapporto sull’Economia della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2024, presentato dalla Camera di commercio della Romagna.

“Le startup innovative sono un motore essenziale per la crescita economica e lo sviluppo tecnologico della Romagna – spiega il Presidente Maurizio Battistini -. Non solo sono il simbolo dell’innovazione e della capacità imprenditoriale, ma contribuiscono concretamente alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificati e all’attrazione di investimenti. Nel territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) le startup innovative sono oggi 125, con una crescita del 3,3% rispetto all’anno precedente. Un dato che si distingue dal trend negativo registrato sia a livello regionale (-2,5%) che nazionale (-9,0%). Il settore trainante è quello dei Servizi, con 93 startup attive, seguito dall’Industria/Artigianato, che conta 24 unità. È fondamentale continuare a investire in iniziative che favoriscano l’accesso a competenze, capitali e reti di contatto, affinché queste giovani imprese possano crescere e competere con successo su scala nazionale e internazionale.”