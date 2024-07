Nuova area mercatale a Torre Pedrera , rubato il bagno chimico per disabili

Scalerà, c’è da scommetterci, la classifica dei furti più originali di sempre. Domenica mattina nella nuova area mercatale di via degli Orti a Torre Pedrera dei due bagni chimici posizionati meno di due mesi fa dall’amministrazione per andare incontro alle esigenze degli ambulanti ce n’era rimasto uno solo. Assente non giustificato il bagno mobile per disabili, di colore grigio. Sul momento anche gli operatori del Cocap devono aver pensato a un sopraggiunto problema di manutenzione ma con il passare delle ore la realtà è apparsa in tutta la sua crudezza: il wc marcato Sebac è stato rubato, come confermato al Corriere dal Comune. Gli uffici competenti hanno presentato nella giornata di ieri regolare quanto insolita denuncia di furto. Qualche movimento - poi rivelatosi dopo un’attenta ricostruzione dei fatti, anomalo - è stato notato da alcuni residenti della zona sabato nel tardo pomeriggio, ma il pensiero è andato anche in questa occasione a lavori di riparazione con carattere di urgenza in vista del mercato estivo domenicale.

Ieri mattina dopo un fitto scambio di telefonate si è purtroppo realizzato che dietro la sparizione del bagno mobile c’è un furto in piena regola. Molte le domande, soprattutto considerando le dimensioni non proprio modeste del wc chimico in questione.