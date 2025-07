Nozze d’oro con Rimini: il signor Andrea Caselle premiato per cinquant’anni di vacanze in Riviera

Un amore per Rimini che dura da mezzo secolo. Per questo straordinario legame con la Riviera romagnola, che solo quest’estate lo ha già portato per la terza volta da Milano – dove risiede – all’Hotel Bagli di Rivazzurra, dove ogni anno sceglie di trascorrere le proprie vacanze, Andrea Caselle ha ricevuto ieri sera il riconoscimento riservato agli ospiti più affezionati alla città di Rimini.

La premiazione si è svolta durante la tradizionale festa del martedì sera che l’Hotel Bagli dedica ai propri ospiti, in un’atmosfera di calore e convivialità che da sempre caratterizza l’accoglienza riminese.

Il riconoscimento, a nome dell’Amministrazione Comunale, è stato consegnato al signor Caselle dall’Assessore Mattia Morolli e dalla consigliera comunale Anna Barilari. Un gesto simbolico che celebra non solo una lunga e ininterrotta consuetudine vacanziera, ma anche l’affetto per un padre e per la figlia Serena, diventati anno dopo anno veri e proprio membri di una grande famiglia capace di trasformare una semplice vacanza in un’esperienza di vita che si rinnova ogni estate. Una tradizione di accoglienza apprezzata da migliaia di turisti che scelgono ogni anno la Riviera romagnola come destinazione privilegiata per le proprie vacanze.