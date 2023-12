Novafeltria, trovato morto in casa a Uffogliano, era scomparso da giorni

Tragedia della solitudine a Uffogliano. Operaio trovato privo di vita nella sua abitazione. Disposta dalla Procura della Repubblica l’autopsia.

è stato il padrone di casa, nella prima mattinata di ieri, a chiedere l’intervento dei soccorsi. Preoccupato perché da alcuni giorni non vedeva l’uomo cui aveva affittato l’appartamento, dopo aver più volte suonato il campanello senza ricevere una risposta, ha deciso di entrare usando un proprio mazzo di chiavi, e ha trovato Jhonny Frank Garriudo De La Cruz, 41 anni, cittadino peruviano, che non dava segni di vita.

Lanciato l’allarme ha atteso l’arrivo dei carabinieri e del personale di Romagna soccorso. Il medico del 118 intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul corpo a un primo esame esterno non sono stati trovati segni che possano far ipotizzare una azione traumatica all’origine della tragedia. La morte, ha scritto sul certificato, sarebbe da ricondurre a choc anafilattico. Le cause precise saranno comunque accertate dall’autopsia disposta immediatamente dal pubblico ministero di turno, la dottoressa Annadomenica Gallucci.

L’incarico per l’esame autoptico sarà conferito questa mattina. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Novafeltria guidata dal capitano Carmelo Carraffa che stanno cercando di mettersi in contatto con i familiari.