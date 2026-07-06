Novafeltria, I 100 anni del Caffè Grand’Italia: «Un luogo rimasto autentico»

Cento anni di attività, sempre nelle mani della stessa famiglia, senza rinunciare alla propria identità. È un traguardo raro e di esempio quello che il Caffè Grand’Italia di Novafeltria raggiunge quest’anno, celebrando il centenario nell’ambito della Settimana del Liberty (8-14 luglio) con una giornata di festa in programma dopodomani.
Fondato nel 1926 da Lino Barbieri, rientrato a Mercatino Marecchia dopo l’esperienza di emigrante in Argentina, il Grand’Italia, presente nella guida dei Locali storici d’Italia, rappresenta oggi uno dei più significativi esempi di locale Liberty ancora perfettamente conservato. Nato dalla trasformazione di una piccola osteria, fu progettato secondo il gusto dell’epoca con soffitti alti quasi cinque metri, eleganti stucchi, il bancone intarsiato, grandi specchi arrivati da Torino e una raffinata insegna in vetro e piombo realizzata da maestranze veneziane.