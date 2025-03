Novafeltria, gli revocano la patente ma continua a guidare l’auto: multa di 5.100 euro

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno effettuato servizi di controllo del territorio procedendo ad identificare oltre 150 persone, al controllo di 106 veicoli e alla verifica di 9 esercizi pubblici.

Durante i servizi è stato sanzionato un 34enne sorpreso alla guida di un’autovettura con patente revocata. All’automobilista è stata pertanto applicata una sanzione di 5.100 euro oltre al sequestro amministrativo del veicolo.

In particolare i militari hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di guida sotto l’influenza di alcol un 33enne, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1.38 g/l. Scattato il ritiro della patente di guida.

Stessa sorte per un 27enne che, sebbene fosse sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Novafeltria, è stato controllato dai militari all’interno di un locale di quel centro abitato, venendo quindi segnalato alla Procura della Repubblica in violazione della misura del divieto di ritorno in quel Comune.

Rilevate infine altre due sanzioni amministrative nei confronti di automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico compreso tra i 0.5 - 0.8 g/l.