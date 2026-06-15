Notte Rosa, si scatena la Romagna: da Zilli a Capossela, da Ditonellapiaga a Jerry Calà

RIMINI. Voci, musica, danza e movimento, quinte d’eccezione e grande divertimento. Solstizio d’estate in rosa in Romagna, tra musica, sport, cibo, arte e benessere. La Notte Rosa, il Capodanno dell’estate con la tipica “s” strascicata rivierasca, apre l’estate nella terra italiana delle vacanze con oltre 150 appuntamenti in più di 30 località tra mare e collina.

Con il claim “Hit’s summer” e tanta voglia di pink vibes.

La 21esima edizione, il prossimo weekend del 19-21 giugno, conferma il vincente anticipo al primo fine settimana ufficiale di estate portando in spiaggia e nelle piazze, nei sentieri e nei borghi, tra albe e tramonti, la voce di Nina Zilli e l’istrionicità di Vinicio Capossela; le sfumature in rosa sulle patriottiche scie delle Frecce tricolori; principesse, streghe, carnevali per piccoli e grandi; danza e yoga; pedalate e camminate. Con agli occhi insù venerdì sera per “riveder le stelle” della Riviera romagnola “bombardate” di fuochi d’artificio. “C’è di tutto e per tutti gusti”, conferma questa mattina alla stampa il sindaco di Rimini, e presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad. La conferma della data del solstizio rispetto agli inizi di luglio, sottolinea, è “una scelta vincente”: l’anno scorso infatti valse il periodo di maggiore affluenza dopo Ferragosto, portando gli arrivi a 7,6 milioni e le presenze a 31,6 milioni. In città tra venerdì e domenica saranno tanti i protagonisti, tra Rds Summer Festival con serata dance venerdì e il top della musica italiana il sabato; pink race di sette chilometri e i concerti all’alba in spiaggia di Petra Magoni e Venerus. La domenica cavalca invece la tradizione con l’energica Liscio street parade. Sono tante le radio, nazionali e web, a raccontare la festa: a Ferrara con il 105 Summer festival esplode piazza Ariostea, mentre a Forlì piazza Saffi ballerà con Rocco Hunt. Con la Notte Rosa, sottolinea l’assessore ai Grandi eventi Andrea Cintorino, “ogni territorio ha la propria identità e insieme raccontano la Romagna”. A Cervia nel ravennate, “reduce da un periodo particolare” dal punto di vista amministrativo come sottolinea l’assessora al Turismo Federica Bosi, si spazierà tra musica balcanica, galà di danza e festa della musica. Nella vicina Cesenatico, provincia di Forlì-Cesena, tra dj set di Radio Bruno, Dargen D’amico, Fred De Palma e il via ai concerti all’alba con i piedi nella sabbia. A San Mauro Pascoli voce e tempo alla musica anni ‘90, mentre Gatteo si scatena tra guitar night, pink only party e coro rigorosamente solo femminile. A Bellaria-Igea Marina non possono mancare le tradizionali sfilate del carnevale in rosa ma, come sottolinea Filippo Giorgetti, la festa si estende con una settimana dedicata in particolare ai più piccoli, e l’omaggio di giovedì 10 a Raffaella Carrà per il suo compleanno. L’evento clou è l’air show di domenica 21, con prove al sabato, delle Frecce tricolori. Riccione punta sulla danza con Kledi Kadiu e su un palinsesto “ricco e per vari target”, mette in luce la sindaca Daniela Angelini, tra Kids family festival e festival Rds con J-Ax, Ditonellapiaga, Samurai Jay ed Eddie Brock. A Cattolica si punta invece a “rispolverare” gli anni ‘90 con Jerry Calà e la sua vita da “libidine”, e non solo. A Misano ecco Nomadi, pedalata in collina e Carnevale rosa per i bambini.

Si tinge di rosa anche l’entroterra e a Coriano nel riminese sposa una vocazione più slow, tra olismo e yoga, pedalata in notturna e camminata all’aba con colazione contadina. A San Giovanni Marignano, invece, la 38sima edizione della Notte delle streghe, con il “tema radici” con guest star Vinicio Capossela un suo pezzo scritto ad hoc. Per il neo presidente di Apt servizi, Alberto Aitini, che ricorda le prime edizioni vissute da studente in trasferta da Bologna e dormendo, poco, in spiaggia, la Notte Rosa rappresenta “un grande esempio per la Regione, un evento culturale, non solo di divertimento, talmente di alto livello che non saprei dove andare”. Il consiglio che arriva allora dall’assessore regionale al Turismo Roberta Frisoni è a “godersi il tramonto e i colori del mare alla sera”. L’estate in Romagna è partita col botto dopo il ponte del 2 Giugno, conclude, e la Notte Rosa è “un evento di sistema, unico, con sotto una grande capacità di fare squadra”. E raccontare come la vive la generazione Z saranno sui social gli influencer del talent “Romagna wow”.