Notte Rosa in giugno, d’accordo Rimini e i sindaci della costa

RIMINI. La Notte rosa come grande evento d’apertura dell’estate 2025, quando compirà 20 anni. Anticipata a giugno. E con una forte connotazione internazionale. E’ la proposta lanciata, ieri mattina, durante la riunione del Consiglio d’amministrazione di Visit Romagna, dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e accolta positivamente sia dai colleghi primi cittadini della Riviera che dai rappresentanti degli albergatori. «Mi sembra un’idea sensata e condivisibile – commenta il sindaco di Bellaria, di centrodestra, Filippo Giorgetti -. Che, oltre ad imporsi come inizio ufficiale della stagione balneare non solo romagnola, ma italiana, potrà fungere anche da traino per un mese, quello di giugno, quest’anno sgonfio di vacanzieri. Proprio come accadde nel 2006, quando nacque col preciso intento di potenziare il movimento turistico di luglio. E ci riuscì».

Il rilancio

Ed è proprio questo l’obiettivo di Sadegholvaad: spostare la “Notte” a ridosso della terza settimana di giugno, in concomitanza con l’inizio dell’estate, per rilanciare un mese che anche quest’anno si è chiuso col segno meno davanti (-2,3% di pernottamenti a Rimini rispetto allo scorso anno). «L’importante, però, è che la promuoviamo con forza in Europa - puntualizza Giorgetti -. Partendo subito. Già da questo inverno». Ed è proprio per questo che Sadegholvaad ha rimandato la pratica al prossimo Cda di Visit Romagna, quello del 19 o del 23 settembre. Per pianificare, in modo condiviso dalle amministrazioni comunali della Riviera e dagli operatori turistici, le basi dell’operazione “Ventennale”: si dovrà anticipare la comunicazione specie nei paesi esteri, dando alla Notte Rosa un efficace presa sulla internazionalizzazione.

Le celebrazioni

Rilancia la sindaca di Riccione, Daniela Angelini: «Sono favorevole. Perché ci permetterà di celebrare i 20 anni di questo evento, ormai di sistema per la Riviera, con delle basi nuove, innovative e di forte ambizione, come quella di proiettarlo in ambito internazionale». Osserva, però, la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi: «Ritengo che la Notte rosa abbia tutte le potenzialità per imporsi in Italia come momento iconico dell’inizio della stagione balneare. E aggiungo che se promossa con intelligenza, decisione, e con mesi d’anticipo in Europa, potrà dare una mano agli stessi operatori che a giugno hanno vissuto una fase di stanca. Ma c’è un interrogativo che dobbiamo porci: saranno istituiti i voli aerei diretti con Germania, nostro bacino turistico tradizionale? Altrimenti, ogni forma di promozione internazionale diventerebbe inutile». Un concetto chiaro, quello della Foronchi: se arricchiamo l’offerta, ma poi i turisti non riescono ad arrivare, inutile farlo. E Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano, conferma: «I voli diretti con gli aeroporti della Germania per noi sono fondamentali e ci mancano come il pane. Inutile ricordare che tedeschi, svizzeri, ma anche francesi e belgi, sono i nostri principali clienti. E che, purtroppo, non riescono a venire in Riviera, comodamente, con un volo aereo. Certo se la Notte rosa di giugno coincidesse con una Summer season dello scalo Fellini fortemente potenziata, avremmo la ciliegina sulla torta».

Il forte richiamo

E Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera, società di servizi riminese, conclude: «Il prossimo anno la Pentecoste, festa religiosa molto sentito in diversi Paesi europei, in primis in Germania, cadrà proprio a giugno. Per cui la Notte rosa potrà fungere da appuntamento di forte richiamo. Ricordo, infatti, che fino a qualche anno prima del covid i bagnini di Rimini celebravano l’inizio dell’estate, mi sembra ogni 19 giugno, con una grigliata sulla spiaggia da Torre Pedrera a Miramare. E che molti turisti stranieri, invogliati dall’appuntamento culinario e dall’inizio della bella stagione, arrivavano in gran numero. Immaginate cosa potrà diventare per loro un inizio estate con musica, eventi di ogni genere, spettacoli in spiaggia e in discoteca, e appuntamenti “alimentari”. Insomma con quello che da 19 anni è capace di regalarci la Notte rosa».