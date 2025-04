Notte Rosa, Cecchetto: «Segnerà il via dell’estate come faceva il Festilvabar». Ecco il teaser VIDEO

RIMINI. Presentazione del nuovo format della Notte Rosa questa mattina a Rimini alla presenza di molti sindaci della costa e dell’entroterra romagnolo. Claudio Cecchetto, visit Ambassador di Visit Romagna per gli eventi di sistema, ha detto di riconoscersi nel Fenicottero rosa, scelto come simbolo di questa edizione dei 20 anni che si svolgerà dal 20 al 22 giugno, in occasione del solstizio d’estate, anticipando di 2-3 settimane la data tradizionale. «Il fenicottero rosa e come me che vengo da un’altra parte e ora risiedo in Romagna».

«Una volta c’era il Festivalbar (dal 1964 al 20007, ndr). Quando arrivava si poteva dire che era iniziata l’estate...», ha aggiunto. «Noi, senza un minimo di presunzione, vorremmo che per l’Italia quando parte la Notte Rosa vuol dire che è partita l’estate».