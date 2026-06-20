Notte Rosa 2026 a Rimini, è iniziato il week-end più caldo dell’estate - Gallery

Rimini
  • 20 giugno 2026
Notte Rosa 2026 a Rimini, è iniziato il week-end più caldo dell’estate - Gallery
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Notte Rosa 2026 a Rimini, è iniziato il week-end più caldo dell’estate - Gallery

La Notte Rosa 2026 ha inaugurato il suo week-end a Rimini. Prima ancora che si accendessero i riflettori di piazzale Fellini, è stata la spiaggia a diventare protagonista con “Un mare di Rosa”, il format che ha festeggiato il suo decennale dal tramonto fino ai fuochi d’artificio finali in un susseguirsi di musica, spettacoli, degustazioni e performance itineranti. Migliaia di persone hanno percorso la battigia illuminata, tra danzatori, musica dal vivo e assaggi di vino e specialità gastronomiche. Un successo testimoniato anche dai tanti operatori coinvolti: il pesce dei pescatori è terminato già intorno alle 22.40, mentre in diversi punti della spiaggia, tra i bagni 70, 80 e 90, le code agli stand arrivavano fino all’acqua.

Il gran finale è stato affidato, come da tradizione, allo spettacolo dei fuochi d’artificio che ha illuminato contemporaneamente i 110 chilometri della costa romagnola, regalando uno dei momenti più suggestivi della serata.

Il cuore musicale della Notte Rosa si è poi spostato in piazzale Fellini con l’RDS Party, che ha fatto ballare migliaia di persone sulle note della grande dance italiana. Ad alternarsi sul palco sono stati i deejay di Discoradio Party, Eiffel 65, dj Erika, Dj Ross, Magic Box, Marvin e Prezioso, fino all’arrivo dell’ospite più atteso: Gabry Ponte, accolto dall’entusiasmo del pubblico con un set che ha trasformato il lungomare in una grande pista da ballo sotto le stelle, confermando ancora una volta il legame speciale tra Rimini e la grande musica. Tra i dj italiani più seguiti e apprezzati al mondo, con miliardi di stream e una carriera internazionale di assoluto rilievo, Gabry Ponte è salito alla consolle per regalare al pubblico della Notte Rosa un set da ballo indimenticabile, a pochi giorni dalla notte storica che lo vedrà a San Siro con il suo maxi concerto dance.

La festa è proseguita fino all’alba sulla spiaggia di Rimini Terme con Subversion, il concerto-spettacolo di Petra Magoni e Arké String Quartet, un viaggio musicale e teatrale tra le opere che hanno cambiato il modo di guardare il mondo, accompagnando il sorgere del sole con un’atmosfera intensa e suggestiva.

Il programma di sabato 20 giugno

Questa sera si entra nel vivo con l’RDS Summer Festival, che porterà sul palco di piazzale Fellini alcuni tra i protagonisti della musica italiana. Attesissimo il ritorno di Achille Lauro, reduce dal successo del tour culminato negli stadi Olimpico di Roma e San Siro di Milano, dopo l’anteprima del suo tour partita proprio da Rimini due settimane fa. Insieme a lui saliranno sul palco The Kolors, tra le band pop più amate degli ultimi anni, Francesco Renga, una delle voci più apprezzate della musica italiana, Malika Ayane, interprete raffinata ed elegante, Frah Quintale, protagonista della scena urban e cantautorale contemporanea, Sangiovanni, Clara e Serena Brancale, Samurai Jay, Angie, Delia, Lumiero. Ingresso gratuito e senza prenotazione.

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