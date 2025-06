Notte Rosa 2025, Rimini esulta: “Un ferragosto anticipato” - Gallery

“È stata una prima serata da incorniciare quella che ha inaugurato la Notte Rosa 2025 a Rimini”. L’amministrazione comunale esulta in una nota: “Un esordio carico di energia e partecipazione che ha superato ogni aspettativa, con veri protagonisti giovani e giovanissimi, suggellando una scelta coraggiosa ma vincente: per la prima volta, la grande festa dell’estate è stata anticipata al giorno del solstizio, dando simbolicamente il benvenuto alla stagione più attesa dell’anno”.

“Abbiamo creduto nel valore simbolico ed emozionale di iniziare la Notte Rosa nel giorno più lungo dell’anno – ha dichiarato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – e i numeri, l’entusiasmo, la partecipazione del pubblico ci confermano che è stata una scommessa vinta. La fotografia di ieri sera è stata bellissima, un ferragosto anticipato dove a spiccare sullo sfondo sono stati i volti festanti e illuminati di rosa di tantissimi giovani e giovanissimi in attesa di cantare le canzoni del cuore insieme ai loro beniamini musicali. Un ringraziamento particolare alla squadra di RDS 100% grandi successi, capitanata da Massimiliano Montefusco, che si è confermata radio partner di Rimini e dell’estate degli italiani con un cast artistico capace di emozionare il pubblico. Vorrei anche sottolineare che in questa edizione della Notte Rosa non c’è solo il ventennale del più grande evento di sistema regionale che prosegue e si alimenta con una grande partecipazione di tutti i territori in un inedito abbraccio intorno al solstizio d’estate ma c’è una connessione sentimentale che si rinnova tra Rimini e la Romagna e quell’aspetto dell’animo sempre attento all’accoglienza e a sperimentare con creatività e tradizione forme di intrattenimento e di esperienze di qualità, diffuse e differenziate. E il bello è che mai come quest’anno tutto questo è solo l’inizio. Abbiamo davanti ancora tutta una estate che continua con altri capitoli ancora da scrivere, come ad esempio quello del festival internazionale Italian Global Series Festival, altri importanti motori di emozioni e di lavoro ai quali faranno seguito centinaia di altri eventi. Voglio ringraziare il lavoro e lo sforzo di squadra, degli operatori turistici, delle forze dell’ordine, di chi lavora nei servizi primari, che davvero rendono possibile questo miracolo fatto ci impegno, passione, professionalità e organizzazione”.

Protagonista assoluto della notte è stato il grande concerto RDS Summer Festival che ha inaugurato il suo tour estivo portando sul palco di Piazzale Fellini alcune tra le voci più amate del panorama musicale italiano. A scaldare il pubblico sono stati Alessandro Coli e Aiello con le loro performance in apertura. Il live è poi entrato nel vivo con la giovane rivelazione Sarah Toscano, seguita dalla grinta esplosiva di BigMama, e dalla raffinatezza urbana di Carl Brave, che ha sorpreso il pubblico con un duetto a sorpresa con Sarah stessa. Ma il momento più atteso è stato senza dubbio l’arrivo sul palco di Olly, artista amatissimo dal pubblico più giovane, che ha regalato un’esibizione intensa e coinvolgente con brani come Devastante, Scarabocchi, Depresso Fortunato per finire con Balorda Nostalgia che lo ha portato sul podio del Festival di Sanremo consacrando il suo successo. Per lui, questa di Rimini è stata l’ultima esibizione live dell’estate, e il pubblico ha saputo celebrarla con un affetto travolgente. Al termine della sua esibizione, Olly ha ricevuto il premio Next Awards, consegnato tra gli applausi e l’emozione di un pubblico in festa. Una serata di grande energia musicale con padroni di casa a Rimini gli speaker della radio Rossella Brescia e Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per RDS, che hanno dato voce anche ai giovani talenti e agli artisti emergenti che hanno potuto calcare il palcoscenico grazie al progetto che dà la possibilità a cantanti e band provenienti da tutta Italia di esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti.