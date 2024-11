Notte Rosa 2025: la data scelta è il 21 giugno

Cambia la data della Notte Rosa: non più in luglio, ma la scelta cade sul 21 giugno. Si è tenuta oggi alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad e del direttore Chiara Astolfi, di Claudio Cecchetto (in collegamento) la riunione del Cda e della Cabina di regia di Visit Romagna. È intervenuto portando il suo saluto (in collegamento) anche l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. “Ringrazio l’assessore per il lavoro straordinario fatto in questi anni, in certi periodi davvero difficili. La sua guida e il suo staff sono stati davvero eccellenti” ha commentato Sadegholvaad.