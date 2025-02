Notte Rosa 2025: “Hit’s summer” è lo slogan per il week-end dal 20 al 22 giugno

L’edizione 2025 segna una novità significativa: la Notte Rosa, anticipata al weekend del 20-21-22 giugno, coincide con il solstizio d’estate quale punto di riferimento per la stagione turistica romagnola.

“La Notte Rosa diventa la festa che segna ufficialmente l’inizio dell’estate italiana – ha detto il presidente di Visit Rimini Jamil Sadegholvaad –. Un appuntamento che non sarà più solo un evento, ma un’esperienza immersiva, capace di coinvolgere ogni angolo della nostra terra. E soprattutto un ‘ritorno al futuro’ perché vogliamo tornare a coinvolgere i comitati turistici, le associazioni d’area e gli operatori per essere davvero la grande festa di tutta la Romagna”.

Un lungo pink weekend che abbraccia le giornate più luminose dell’anno, con eventi distribuiti in ogni fascia oraria: dai concerti all’alba alle proposte di wellness, dalla danza sportiva alle iniziative per bambini e giovanissimi, dalla musica pop al jazz, dal folk all’indie, passando per l’enogastronomia e le eccellenze locali.

“Quest’anno la Notte Rosa sarà ancora più coinvolgente – ha sottolineato Claudio Cecchetto –. E per racchiudere questa energia abbiamo ideato un claim che esprime al meglio il nuovo spirito dell’evento: ‘Hit’s summer’. Il battito dell’estate, il suono della musica, il ritmo della festa. HIT’S ha dunque un doppio significato: Hit’s Summer è l’estate, ma anche le HIT dell’estate”.

Con HIT’S si intendono non solo la musica e le canzoni, ma tutte le eccellenze dell’estate in Romagna, dal food, allo sport, al mare. “Hit’s Summer” diventa un contenitore che celebra tutto ciò che rende la Romagna unica”– conclude Cecchetto. “Hit’s Summer” è dunque un claim dal respiro internazionale e di immediato impatto, che testimonia il cambio di passo dell’edizione 2025 della Notte Rosa”.