L’appuntamento a ingresso gratuito con RDS Summer Festival avrà fra i protagonisti il 20 giugno Alessandro, Aiello, Bigmama, Carl Brave, Olly e Sarah Toscano mentre il 21 giugno saliranno sul palco di piazzale Fellini Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Sophie and the Giants e Tananai. A fare da padroni di casa a Rimini gli speaker della radio: Rossella Brescia, Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per RDS.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della Notte Rosa e, in particolare, dell’evento RDS Summer Festival previsto in Piazzale Fellini nelle serate del 20 e del 21 giugno, sono state predisposte alcune modifiche alla circolazione in concomitanza della manifestazione e alcuni divieti nei giorni precedenti.

Dal 16 giugno alle ore 08:00 fino al 23 giugno alle ore 24:00, è vietato il transito e la sosta veicolare sulla Rotonda Lucio Battisti, lungo il tratto della carreggiata lato monte, fino a via Colombo e da lì fino all’intersezione con via Alfredo Bianchi.

Inoltre, dalle ore 13:00 del 20 giugno alle ore 08:00 del 22 giugno, il divieto di circolazione sarà esteso all’intera Rotonda Lucio Battisti, includendo anche la carreggiata lato mare, fino all’incrocio tra viale Tintori e via Bianchi.

Durante lo stesso periodo, saranno chiuse al traffico anche: Viale Beccadelli, da viale Vespucci al Lungomare Tintori, via Giulietta Masina, via Luci del Varietà.

In tutta l’area interessata dai divieti, non sarà consentito il transito nemmeno a biciclette e monopattini, anche se condotti a mano.