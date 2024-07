Notte Rosa 2024: tutto il programma

Giunta alla sua 19esima edizione, La Notte Rosa - il grande Capodanno dell’estate - cambia pelle e diventa “Weekend Dance”.

Lungo i 110km di costa della Romagna, le piazze delle città e nei piccoli borghi oltre 120 eventi faranno ballare e tingeranno di rosa più di 20 comuni della Romagna.

LA ROMAGNA CHE BALLA

Il “Weekend Dance” entra nel vivo a partire da venerdì 5 luglio.

Nella splendida cornice della Torre San Michele, a Cervia, si terrà una serata di ballo country.

A Forlì, in piazza Saffi, con “Balamondo... dancefloor party” i Boomdabash e la Mirko Casadei Big Band.

A Bertinoro, dal 5 al 7 luglio, “La Notte Rosa festeggia... Romagna mia!”, una tre giorni per ballare e scatenarsi tra mercatini, degustazioni, showcooking, laboratori, e tante altre sorprese.

In piazza Costa, a Cesenatico, un grande dance party con i celebri nomi della musica anni ‘90

Sulla bellissima piazza Battisti, a San Mauro Mare si propone una serata ricca di divertimento e balli scatenati con l’animazione di Radio Gamma Party e i mitici Los Locos.

Si balla in piazzale Kennedy a Bellaria con il dj set del duo Space Invaders, tra brani rock, dance a ritmo di musica e tanta allegria.

Da non perdere, a Rimini, “Un mare di Rosa in Riva”: la musica degli anni ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 e 2000 farà ballare tutti con i piedi sulla sabbia. Lungo la “promenade” di sabbia illuminata, con clou dal bagno 47 al 63, gli spettacoli replicano i propri show a cadenza ritmata, alternando ai punti mescita, quelli musicali con la musica dal vivo, mentre nelle baie di fuoco disseminate in riva al mare fachiri, mangiafuochi, giocolieri e manipolatori del fuoco intratterranno grandi e piccini.

Altro appuntamento, sempre a Rimini, davanti ai bagni Ricci (141/142/143), con Beppe dj e tre ore di ballo con la scuola Wild Angels, un gruppo di country western dance.

A Rivazzurra di Rimini la Notte Rosa si festeggia con tre serate dedicate al folk (5 luglio), agli anni ’60, ’70, ‘80 (6 luglio) e ‘90 (7 luglio). Due i punti di ritrovo: i Giardini di Rivazzurra, in viale Regina Margherita, davanti ai Bagni dal 120 al 128 e davanti ai bagni dal 108 al 110.

Per la serata clou della Notte Rosa, venerdì 5 luglio, sul palco della postazione estiva di RDS 100% GRANDI SUCCESSI in piazzale Kennedy arrivano gli Eiffel 65.

Fino al 5 luglio prosegue a Riccione uno degli eventi più attesi di sempre, il Festival del Sole.

A Cattolica, sempre dal 5 al 7 luglio, apre i battenti il Dance Village in piazza Primo Maggio. Domenica gran finale in compagnia di Cristiano Malgioglio, accompagnato dal suo corpo di ballo.

IL FLASH MOB

La grande festa del ballo prosegue sabato 6 luglio con il flashmob “Weekend Dance”

Alle 18.00 in punto di sabato 6 luglio scatterà l’ora X. La Romagna intera, dalla costa fino all’entroterra, sprigionerà un’ondata di energia positiva che contagerà centinaia di migliaia di persone. Tutti quanti saranno invitati a scendere in strada, nelle piazze, nelle spiagge, sui lungomari e nelle arene, sciogliendo le briglie della fantasia e liberando la propria personalità attraverso il ballo.

In 11 località, sotto la guida di esperti ballerini di scuole di ballo della Romagna, saranno indicati i passi da eseguire: a Bellaria Igea Marina in acqua presso il pontile del bagno 35 con l’Energy Boat e al Polo Est Village in viale Pinzon, a Cattolica in piazza Primo Maggio, a Cervia in piazzale Evangelisti (sotto la Torre di San Michele).

La Città di Faenza aderisce al Flash Mob collettivo tra piazza Martiri della Libertà e via Marescalchi.

A Cesena in piazza della Libertà, a Comacchio al Lido Estensi in viale Carducci angolo viale dei Pini, a Forlì in piazza Saffi, a Misano in piazzale Roma, a Riccione in viale Ceccarini 80, a Rimini in piazzale Kennedy e a Sarsina in piazza Plauto.

SI BALLA ANCHE DOMENICA

A Cervia spazio al mondo country: presso il Parco 5 Pini di Pinarella si terrà l’esibizione di ballo del gruppo Wild Angels.

Gatteo Mare dedica a Romagna Mia un’intera giornata di festeggiamenti: il Romagna Mia Day. Alle prime luci del giorno, alle 6.30 al Bagno Corrado, concerto all’alba dei Santa Balera, con Moreno Il Biondo Alle 16.30 sulla spiaggia di Gatteo Mare flash mob promosso dai ragazzi dell’animazione del Gatteo Mare Summer Village. Alle 21.30 serata danzante all’Arena Rubicone con Moreno il Biondo, l’Orchestra Grande Evento. Ospite speciale Riccarda Casadei.

Mirko Casadei e la Big Band fanno ballare Bellaria – Igea Marina, suonando lungo i pontili delle spiagge 11, 35, 77 alle ore 11, con “Balamondo... balla sulla sabbia”. La Mirko Casadei Big Band tornerà anche alla sera con un concerto in piazzale Capitaneria di porto.

Misano Adriatico saluta la Notte Rosa in compagnia dell’Orchestra “Roberta Cappelletti” e una serata danzante con una delle maggiori interpreti del liscio romagnolo.

I FUOCHI D’ARTIFICIO

Sarà la mezzanotte di venerdì 5 luglio ad accendersi in contemporanea con il grande spettacolo di fuochi d’artificio su tutta la riviera romagnola. Ecco i Comuni in cui si svolgerà lo spettacolo dei fuochi d’artificio: Comacchio, Milano Marittima, Cesenatico, San Mauro Mare, Gatteo Mare, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

I GRANDI CONCERTI

Si comincia venerdì 5 luglio

A Marina di Ravenna riflettori puntati sui Joe Dibrutto.

Cesenatico in piazza Costa si scatena con il Danceparty in piazza Costa in compagnia di Molella, Datura, Double You e Nathalie Aarts from The Soundlovers.

A Forlì in piazza Saffi protagonisti saranno i Boomdabash con Mirko Casadei Big Band per Balamondo... dancefloor party.

A Gatteo Mare nei Giardini Don Guanella spazio all’esibizione di Filippo Graziani. Special guest, nella cornice dell’Arena Rubicone, Eugenio Finardi.

San Mauro Mare (in piazza Battisti) fa festa con Radio Gamma Party e i mitici Los Locos.

A Bellaria Igea Marina musica a non finire con Space Invaders Show con Dibla e Mattia vocalist in piazzale Kennedy.

A Rimini, sul palco di piazzale Fellini, Vivo Concerti presenta Blanco, Gaia, Shablo (ospite Joshua) ed Epoque.

In piazzale Kennedy musica e divertimento con Discoradio Party RDS 100% Grandi successi. Ad esibirsi dal vivo sul palco saranno gli Eiffel 65.

A Misano Adriatico nella piazza della Repubblica spazio al concerto di RAF.

Il Cattolica Dance Village si anima con Vee Jay Lopez. Piazza 1° Maggio si trasforma e diventa un grande dancefloor sul quale scatenarsi fino a tarda notte.

A Santarcangelo di Romagna in piazza Ganganelli, nell’ambito del Santarcangelo Festival, sarà in scena Parini Secondo con “HIT out”.

Sabato 6 luglio ancora grande musica.

A Cervia in piazza Garibaldi grande festa con “Balamondo... ballando sotto le stelle” in compagnia di Paolo Belli Big Band e Mirko Casadei Big Band.

A Gatteo Mare all’Arena Rubicone in via Gramsci ci si scatena con i grandi successi della musica anni ‘80, ‘90 e 2000 in compagnia dei Moka Club.

A Rimini in piazzale Kennedy Cioffi e Mara Sattei saranno le star del Discoradio Party RDS 100% Grandi successi.

A Riccione, sul palco di piazzale Roma, salirà Dargen D’Amico.

A Cattolica, nell’Arena della Regina, arriva Annalisa (ingresso a pagamento) con “Tutti nel vortice outdoor” mentre Jo Squillo animerà il Dance Village.

IL GRAN FINALE DOMENICA 7 LUGLIO

A Gatteo Mare sarà la volta del Romagna Mia Day con il concerto all’alba dei Santa Balera e special guest Moreno Il Biondo al bagno Corrado.

A Bellaria Igea Marina fa tappa “Balamondo... balla sulla sabbia” con Mirko Casadei Big Band. In serata, nel piazzale Capitaneria di Porto, Mirko Casadei e la Big Band saranno nuovamente protagonisti con un grande concerto.

Al Teatro Galli di Rimini in piazza Cavour la grande musica sarà protagonista con Ludovico Einaudi. Oltre a Federico Mecozzi al violino e viola, e Redi Hasa al violoncello, il palco vedrà la presenza di Rocco Nigro alla fisarmonica, Alberto Fabris al basso elettrico, e altri talenti che contribuiranno a creare un’atmosfera magica e immersiva.

Al Dance Village di Cattolica in piazza Primo Maggio ci sarà Cristiano Malgioglio.

A Misano Adriatico al Parco del Sole si balla con l’Orchestra Roberta Cappelletti.

San Giovanni in Marignano porta in scena all’Arena Spettacoli i Carmina Burana – Cantiones Profanae di Carl Off, per soli, coro, 2 pianoforti e percussioni, a cura del Coro San Carlo di Pesaro con Direttore Salvatore Francavilla.

LE ALBE IN ROSA

Sabato 6 luglio alle ore 5.00 ospite dell’alba riminese sarà Federico Mecozzi, in scena sulla spiaggia di Riminiterme a Miramare.

Dalle 5.30 la spiaggia libera di Lido di Dante a Ravenna ospita Alba di tango: melodie argentine sotto il cielo estivo, un affascinante concerto del duo Tango Fancelli.

A Riccione, l’edizione 2024 delle “Albe in controluce. Concerti al sorgere del sole sulle spiagge riccionesi” debutta alle 5.15 sulla spiaggia libera di piazzale San Martino, con i Neri per Caso che cantano “Dai Beatles ai giorni nostri”.