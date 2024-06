Notte Rosa 2024: il programma

Dal 2 al 5 luglio Riccione ospita la tredicesima edizione di Cinè - Giornate di cinema con registi e attori del grande schermo, proiezioni, incontri e talk in varie zone della città, mentre giovedì 4 luglio i riflettori saranno puntanti sul Summer Festival di Ferrara con H.E.A.T. ed Eclipse per una notte nel segno del rock in piazza Ariostea (evento a pagamento).

Un pieno di energia a Bellaria - Igea Marina. Venerdì 5 a Igea e sabato 6 luglio a Bellaria si tiene il Carnevale in Rosa, con la sfilata di carri allegorici e fantasiosi cortei mascherati, mentre si balla con il dj set del duo Space Invaders con brani rock, dance a ritmo di musica e tanta allegria. Da non perdere, sempre sabato 6 luglio, dopo l’aperitivo di Opening Energy Boat a bordo della motonave Super Tayfun, Una cascata di caramelle, risate e coriandoli per il divertimento di adulti e bambini. Domenica 7 luglio arriva il “Balamondo... balla sulla sabbia”. Mirko Casadei e la Big Band fanno ballare l’intera spiaggia di Bellaria-Igea Marina, suonando lungo i pontili delle spiagge 11, 35, 77 a partire dalle ore 11.

A Cattolica il ritmo travolgente di Annalisa e di Sinceramente è pronto a stravolgere l’Arena della Regina. Annalisa sceglie Cattolica e lo fa nel pieno del Weekend Dance della Notte Rosa, con un grande concerto in programma sabato 6 luglio (evento a pagamento). Nella stessa serata, il week end cattolichino entrerà nel vivo con un super evento gratuito in piazza Primo Maggio. Ad animare la serata arriverà infatti l’iconica conduttrice e cantautrice Jo Squillo per una festa all’insegna della musica Dance anni ‘90. Domenica 7 luglio a calcare il palco di piazza Primo Maggio sarà un personaggio attesissimo, uno degli artisti più iconici e amati del panorama musicale italiano: Cristiano Malgioglio.

A Riccione prosegue fino a venerdì 5 luglio il Festival del Sole, giunto alla diciassettesima edizione, l’evento di “ginnastica per tutti” più grande di tutta l’Europa meridionale e che quest’anno vedrà la partecipazione di oltre 2.500 atleti provenienti da 16 nazioni, tra cui Danimarca, Belgio, Portogallo, Finlandia, Brasile, Giappone, Inghilterra, Grecia e Svizzera. Star della Notte Rosa riccionese sarà Dargen D’Amico. Il popolare cantautore lombardo sarà, infatti, il protagonista assoluto del Capodanno dell’estate “Sotto il sole di Riccione” con un concerto in piazzale Roma la sera di sabato 6 luglio. Dalle 11.00 alle 13.00 di sabato 6 luglio i più importanti locali sulla spiaggia di Riccione si uniranno per offrire una esperienza unica: l’AperiDance in compagnia dei dj Djs del Takes Over.

Venerdì 5 luglio la spiaggia di Rimini torna ad essere palcoscenico della Notte Rosa con tantissimi spettacoli diffusi, ma sotto una veste completamente nuova. La musica dagli anni ‘ 60 ad oggi farà ballare tutti con i piedi sulla sabbia ed illuminati da un tetto di stelle, trasformando la battigia nella Discoteca più lunga del mondo. Durante questa magica serata saranno presenti anche i format consolidati degli anni passati: “Un Mare di Vino”, “Un Mare di Fuoco” e la romantica passeggiata sulla riva del mare. Lungo la “promenade” di sabbia illuminata, con clou dal bagno 47 al 63, gli spettacoli replicano i propri show a cadenza ritmata, alternando ai punti mescita, quelli musicali con la musica dal vivo, mentre nelle baie di fuoco disseminate in riva al mare fachiri, mangiafuochi, giocolieri e manipolatori del fuoco incanteranno il pubblico con performance in replica dall’imbrunire fino a mezzanotte.

Dal 28 giugno al 7 luglio, torna l’appuntamento Rds 100% grandi successi, radio partner dell’estate romagnola in piazzale Kennedy. Sono quattro quest’anno gli appuntamenti con Discoradio Party, la festa itinerante di Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni ‘60 ad oggi, con Matteo Epis, Edo Munari, Don Cash, Valentina Guidi : in giugno, venerdì 29 e sabato 30, e in luglio, in occasione della Notte Rosa venerdì 5 e sabato 6 dalle 22 fino a fine serata, ci sarà l’esibizione live di Cioffi e Mara Sattei, per proseguire poi fino a fine serata con Discoradio Party.

Tanti eventi all’insegna della musica e del divertimento anche a Misano Adriatico. Venerdì 5 luglio si comincia in piazzale Roma con il concerto di RAF, sabato 6 luglio con il Carnevale dell’estate sfileranno sul lungomare in parata, i singolari carri allegorici realizzati dai comitati delle frazioni e animati da musica, balli e spettacoli, mentre domenica 7 luglio si conclude il weekend della Notte Rosa con l’Orchestra “Roberta Cappelletti”, una serata danzante con una delle maggiori interpreti del liscio romagnolo.

A partire da venerdì 5 luglio, a Santarcangelo di Romagna prenderà il via la 54esima edizione di Santarcangelo Festival: while we are here. Il borgo medievale si trasforma in una “città-festival”, affidando alle arti performative un’importante funzione di dialogo con la realtà sociale d’oggi. Tra i protagonisti, Parini Secondo, gruppo di performer romagnole la cui coreografia sublima tendenze pop.

A Forlì - Cesena e dintorni

Saranno i grandi nomi della musica anni ’90 ad animare la serata di venerdì 5 luglio in piazza Costa a Cesenatico, un party con i protagonisti della dance di quella decade a partire da Molella, storico dj ed oggi produttore musicale che ha contribuito a rendere famoso il Deejay Time. Ci saranno altri big della dance, tra cui i Datura, Double You, Nathalie Aarts from The Soundlovers. Il grattacielo sarà come sempre illuminato di rosa per tutto il weekend.

Anche Forlì si tinge di rosa, venerdì 5 luglio, con il “Balamondo... Dance Floor Party”. In Piazza Saffi per una serata all’insegna del ballo con Boomdabash e Mirko Casadei Big Band. La musica romagnola incontrerà il sound di una delle band più acclamate del momento, per un mix inconfondibile e originale che renderà questa notte indimenticabile.

Venerdì 5 luglio, Filippo Graziani, tra i cantautori più promettenti della sua generazione, farà tappa a Gatteo Mare, nell’Arena Rubicone, con un tour che celebra l’eredità di suo padre, Ivan Graziani, leggenda della musica italiana. Special guest della serata sarà Eugenio Finardi, autore e cantante mai statico, sempre alla ricerca di nuovi linguaggi musicali e recente vincitore del premio Tenco. Oltre a presentare i suoi più grandi successi, Finardi duetterà con Filippo per un emozionante omaggio all’amico Ivan Graziani.

Domenica 7 luglio, Gatteo Mare dedica al 70 ° anniversario di Romagna Mia un’intera giornata di festa. Alle prime luci del giorno, concerto all’alba dei Santa Balera, con guest star Moreno Il Biondo. Alle 16.30 sulla spiaggia di Gatteo Mare flash mob promosso dai ragazzi dell’animazione del Gatteo Mare Summer Village. Alle 21.30 serata danzante all’Arena Rubicone con Moreno il Biondo, Riccarda Casadei, l’Orchestra Grande Evento, Ricky Portera e tanti altri grandi ospiti per festeggiare all’insegna della musica e del ballo i 70 anni di una canzone intramontabile.

Venerdì 5 luglio, San Mauro Mare propone una serata ricca di divertimento con l’animazione di Radio Gamma Party e i mitici Los Locos.