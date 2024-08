“Non abbandonate gli animali”: due persiani cercano casa a Rimini

Il caldo e le ferie aumentano il rischio di abbandono degli animali e l’assessora di Rimini al benessere degli animali, Francesca Mattei, invita i cittadini alla responsabilità. “In Italia, l’abbandono di un animale domestico è un reato previsto dall’articolo 727 del codice penale, che punisce chiunque lasci incustodito un animale domestico con l’arresto fino a un anno o una multa che può variare da 1.000 a 10.000 euro. Tuttavia, la minaccia di una sanzione penale non sempre riesce a dissuadere da questo gesto, che, ormai con una certa regolarità, raggiunge il suo picco proprio durante i mesi estivi. È durante le vacanze, come si può capire aprendo semplicemente un giornale, che alcuni proprietari abbandonano il loro amico a quattro zampe per strada prima di mettersi in viaggio”.

L’assessora Mattei sottolinea che è importante essere consapevoli di questo fenomeno. “Voglio lanciare un appello ai cittadini affinché evitino comportamenti che possano portare a queste tristi situazioni. Esistono molte strutture dedicate ai nostri animali, dove possono essere ospitati temporaneamente durante le ferie. In alternativa, è possibile affidare l’animale a una persona fidata che possa prendersene cura durante l’assenza. Insomma, le soluzioni per evitare l’abbandono ci sono e sono molteplici.” Mattei evidenzia inoltre l’importanza di un’adozione responsabile, che deve essere fatta con piena consapevolezza degli impegni e delle responsabilità che ne derivano. Gli abbandoni, infatti, oltre a mettere in pericolo la vita degli animali, possono provocare traumi profondi e difficili da superare. “Per chi adotta un animale per la prima volta, è consigliabile cercare il supporto di professionisti. Il canile comunale Stefano Cerni, ad esempio, offre la possibilità di ricevere assistenza da volontari, veterinari ed esperti, in grado di aiutare il nuovo proprietario a costruire un legame positivo con l’animale.”

I persiani cercano casa

Con l’avvicinarsi delle festività di Ferragosto, il canile di Rimini si anima di speranza per due gatti persiani, una delle razze più amate per via dell’aspetto maestoso e del portamento elegante. Muso un po’ schiacciato e pelo lungo, tipico di questa famiglia di felini, si tratta di un maschio bianco di circa 5-6 anni e una femmina color crema di 6-7 anni.

La struttura di San Salvatore preferirebbe un’adozione di coppia, permettendo così ai due gatti di restare insieme, considerando il forte legame che hanno sviluppato nel tempo. Tuttavia, è possibile anche considerare adozioni singole, a patto che offrano condizioni di vita ottimali e tanto affetto.

Per chi fosse interessato a conoscere questi persiani e magari a offrire loro una casa proprio in concomitanza con le celebrazioni di Ferragosto, può prendere appuntamento inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 331 3591809.

Raccomandazioni per proteggere l’amico a quattro zampe dal caldo

Durante le settimane di caldo intenso, è essenziale che i proprietari di cani e gatti adottino misure adeguate per proteggere i propri animali dai rischi legati alle alte temperature. Per garantire il benessere dei nostri amici a quattro zampe, è consigliabile portare i cani a fare passeggiate solo nelle ore più fresche della giornata, al mattino presto o in tarda serata, quando le temperature sono più basse. Durante queste uscite, è importante avere sempre con sé dell’acqua per mantenere l’animale idratato ed evitare che compia sforzi eccessivi, che potrebbero affaticarlo più del necessario. Un altro accorgimento utile è rinfrescare le zone del corpo più sensibili al calore, come zampe, ascelle e collo, utilizzando un panno di cotone. Un metodo semplice per testare la temperatura è appoggiare la propria mano sulla superficie per qualche minuto: se è troppo calda per voi, lo sarà anche per il vostro cane. La ciotola dell’acqua, inoltre, deve essere sempre piena in luogo accessibile, affinché l’animale possa bere in ogni momento. Prima di far camminare il cane sull’asfalto, è opportuno verificare la temperatura della superficie, che può diventare rovente, soprattutto se costituita da catrame o cemento, e causare ustioni. Infine, non bisogna mai lasciare il proprio cane o gatto da solo in auto, nemmeno per pochi minuti: le temperature all’interno del veicolo possono salire rapidamente e diventare letali. Adottare queste precauzioni è cruciale per proteggere la salute degli animali domestici durante l’estate e prevenire gravi conseguenze legate al caldo.