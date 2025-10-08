“Noi del Povero Diavolo di Torriana: una festa di tre giorni per raccontare 110 anni di storia”

Tre giorni di grande festa di paese e con il paese per celebrare fra cucina, arte, musica, poesia, ricordi, racconti e aneddoti due grandi ricorrenze: i 110 anni del Povero Diavolo e la prima candelina di un presente che nell’ottobre 2024 ha visto la Cooperativa Aldéia dare vita a un progetto di comunità trasformando il ristorante in Osteria Sociale.

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre l’antico borgo di Scorticata si vestirà a festa chiamando a raccolta i personaggi che hanno fatto la storia del locale e di Torriana e i migliori interpreti delle arti per regalarsi e regalare emozioni per il palato ma anche per gli altri sensi e le varie sensibilità culturali.

“Quello che andiamo a proporre non vuole essere e non sarà un appuntamento autocelebrativo, ma di piena condivisione, un’occasione di ascolto e confronto. Una finestra di 72 ore dedicata ai torrianesi e al territorio, perché possano raccontarsi in piena sintonia con quello che è il nostro progetto. Era il 1915 quando nacque quell’osteria legata a filo doppio con il paese e vogliamo cogliere questa ricorrenza per rilanciare la nostra idea di un locale che è e vuole essere sempre più spazio di incontri, socialità, condivisione e crescita collettiva” spiega Samuele Ramberti, che dei cinque soci di Aldéia e quello che cura più in prima persona la gestione. “Da qui il programma che mette insieme cucina, storia, arte, poesia e musica non solo all’interno delle pareti del ristorante, ma cercando di abbracciare anche il borgo. Nel nostro piccolo, abbiamo preso esempio da quell’evento incredibile che è la “Collina dei Piaceri” che Fausto Fratti ha creato proprio con il Povero Diavolo e porta avanti da 25 anni insieme al Comune richiamando appassionati da ogni dove” aggiunge.

Povero Diavolo che negli anni d’oro tenne a battesimo iniziative straordinarie come “Incipit”, “Spessore” e la stessa “Scorticata”, diventò un punto di riferimento per tutti i cuochi d’Italia e non solo e ha fatto di Torriana una delle mete irrinunciabili per i gourmet, gli esperti e gli studiosi della grande cucina.