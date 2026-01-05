Neve in Romagna il 6 gennaio: ecco i possibili accumuli in pianura

Ecco i possibili accumuli di neve al suolo nella giornata di martedì 6 gennaio 2026. Le rilevazioni sono a cura di Emilia-Romagna Meteo.
Piacenza e Parma 0 cm
Reggio Emilia 0/1 cm
Modena 0/2 cm
Bologna 0/5 cm
Imola 3/10 cm
Faenza 3/10 cm
Lugo 0/3 cm
Ferrara 0/1 cm
Ravenna 0/1 cm
Cervia 0/2 cm
Cesenatico 0/3 cm
Forlì 5/10 cm
Cesena 5/15 cm
Rimini 0/5 cm
Sulle colline romagnole possibili fino a 20 cm tra forlivese, cesenate e riminese anche sotto i 400 metri di quota, fino a 40 cm sull’alto Appennino tra cesenate e riminese.