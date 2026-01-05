Neve in Romagna il 6 gennaio: ecco i possibili accumuli in pianura

Rimini
  • 05 gennaio 2026
I dati a cura di Emilia-Romagna Meteo
I dati a cura di Emilia-Romagna Meteo

Ecco i possibili accumuli di neve al suolo nella giornata di martedì 6 gennaio 2026. Le rilevazioni sono a cura di Emilia-Romagna Meteo.

Piacenza e Parma 0 cm

Reggio Emilia 0/1 cm

Modena 0/2 cm

Bologna 0/5 cm

Imola 3/10 cm

Faenza 3/10 cm

Lugo 0/3 cm

Ferrara 0/1 cm

Ravenna 0/1 cm

Cervia 0/2 cm

Cesenatico 0/3 cm

Forlì 5/10 cm

Cesena 5/15 cm

Rimini 0/5 cm

Sulle colline romagnole possibili fino a 20 cm tra forlivese, cesenate e riminese anche sotto i 400 metri di quota, fino a 40 cm sull’alto Appennino tra cesenate e riminese.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui