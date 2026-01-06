Neve a Poggio Torriana, domani scuole chiude

A fronte della notevole nevicata iniziata nella giornata di oggi - informa il Comune di Poggio Torriana -, sono già operativi i mezzi spazzaneve per la pulizia delle strade principali.
I tecnici comunali e della Protezione civile proseguiranno il monitoraggio della situazione nel corso delle prossime ore.
In vista delle probabili gelate, verranno attivati anche i mezzi spargisale, si consiglia in ogni caso di procedere con estrema cautela ed evitare spostamenti non necessari.
Si comunica che per la giornata di domani (7 gennaio) le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Poggio Torriana saranno chiuse.
Per segnalare eventuali emergenze è possibile contattare i Vigili del Fuoco al numero 115 o la Polizia Locale Valmarecchia al numero 0541624356.