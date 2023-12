Nel Riminese arrivano 17 carabinieri contro furti, rapine, spaccio e violenza sulle donne

In arrivo al Comando Provinciale di Rimini 17 nuovi Carabinieri, di cui 9 donne, che saranno assegnati ai reparti territoriali dipendenti. Si tratta di giovani militari che, terminato un intenso percorso formativo presso le scuole allievi Carabinieri di Torino, Roma, Velletri, Campobasso, Iglesias e Reggio Calabria, sono pronti ad intraprendere il loro servizio attivo sui territori della provincia, contribuendo ad accrescere i livelli di sicurezza e garantendo maggiore rassicurazione sociale della comunità.

Le nuove unità sono state equamente assegnate tra le Stazioni Carabinieri della riviera e dell’entroterra con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di criminalità predatoria o legati al traffico di sostanze stupefacenti sull’intero territorio provinciale, nonché di prevenire altri reati che destano maggiore allarme sociale, come quelli rivolti in danno delle cosiddette “fasce deboli”.

In tale ottica il considerevole numero del personale di sesso femminile sarà impiegato con priorità rispetto ai reati rientranti nella sfera del codice rosso, affinchè le vittime, grazie anche agli ambienti creati presso le caserme di Rimini, Cattolica e Novafeltria nell’ambito del progetto denominato “Una stanza tutta per se”, siano adeguatamente sostenute nel delicato ed incisivo momento della denuncia, non solo professionalmente ma anche consentendo loro di sentirsi a proprio agio nel racconto degli abusi e delle violenze subite.

Di tali rinforzi, 12 arriveranno nella giornata di oggi, mentre i primi 5 sono in forza presso i rispettivi reparti dal 25 novembre scorso.