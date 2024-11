“Natale nei Luoghi dell’Anima - Oscar della Vetrina”: sinergia tra Comune di Rimini e di Santarcangelo

Dal 9 al 15 dicembre 2024, le città di Rimini e Santarcangelo ospiteranno la prima edizione di “Natale nei Luoghi dell’Anima - Oscar della Vetrina”, un evento unico organizzato in collaborazione tra i Comuni di Rimini e Santarcangelo, l’associazione Zeinta di Borg, Città Viva di Santarcangelo e Andrea Guerra, maestro, compositore e presidente de I Luoghi dell’Anima. L’iniziativa, inserita nel ricco programma de I Luoghi dell’Anima, mira a valorizzare il commercio locale e a creare una magica atmosfera natalizia attraverso la creatività dei commercianti. Le prime 25 imprese di Rimini e le prime 25 imprese di Santarcangelo che aderiranno all’iniziativa avranno la straordinaria opportunità di ricevere gratuitamente un kit per allestire una vetrina natalizia a tema cinematografico. Questo kit permetterà ai partecipanti di immergersi in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, contribuendo a rendere le strade dei due centri cittadini ancora più vivaci e attrattive durante le festività natalizie. Il culmine dell’evento si terrà il 20 dicembre 2024, quando verrà decretato il vincitore dell’Oscar della Vetrina, scelto per la migliore interpretazione del tema cinematografico natalizio. Questo riconoscimento vuole premiare l’impegno e la creatività dei commercianti, contribuendo al tempo stesso a rafforzare il tessuto sociale e commerciale delle due città.

“Natale nei Luoghi dell’Anima - Oscar della Vetrina” rappresenta il primo esempio di collaborazione tra Zeinta di Borg e Città Viva di Santarcangelo, unendo due realtà associative in un progetto condiviso a favore del commercio e della comunità. Andrea Guerra ha voluto aggiungere questa iniziativa al già ricco calendario di eventi de I Luoghi dell’Anima, consolidando ulteriormente l’impegno per la cultura e la vitalità delle comunità locali. L’evento è organizzato grazie al supporto di Rivierabanca Credito Cooperativo.