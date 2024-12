Nasce “Rèmar”: una rete museale per unire 10 comuni della provincia di Rimini

Dieci comuni della provincia di Rimini inaugurano una nuova stagione per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Nasce Remàr – Comunità e Territorio, una rete museale innovativa che intreccia storia, arte e natura dalla costa adriatica fino all’entroterra appenninico.

Remàr si propone di riunire 10 comuni e 23 istituzioni museali, comunità e visitatori, attraverso una serie di iniziative che prenderanno forma nei prossimi mesi con l’obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze, di esperienze e buone pratiche e lo sviluppo di azioni sinergiche a sostegno della promozione culturale delle rispettive comunità, affinché ne possa beneficiare il territorio.

E’ stato istituito un Comitato Scientifico con figure di alto profilo culturale che accompagneranno la rete con il compito di promuovere progetti di ricerca, curare pubblicazioni e definire strategie di sviluppo per il sistema museale provinciale. Oltre ai direttori delle istituzioni ne faranno parte antropologi, archeologi e storici dell’arte come: Loris Bagli, Ivan Bargna, Matteo Giordani, Maria Luisa Stoppioni, Mario Turci, Giulio Zavatta.

Verrà inoltre creato Linee del tempo: voci dai Musei, un podcast tematico dedicato ai musei della rete, uno strumento moderno e accessibile per raccontare storie, curiosità e retroscena del ricco patrimonio culturale del territorio, avvicinando il pubblico attraverso nuovi linguaggi digitali.

Fra le attività in programma anche il lancio di una rivista scientifica, un periodico dedicato a studi, approfondimenti e contributi inediti sul patrimonio culturale e le attività dei musei della rete e saranno svolte attività condivise per l’accessibilità, con un’attenzione particolare all’accessibilità cognitiva, e allo sviluppo di progetti e percorsi inclusivi per rendere i musei luoghi sempre più aperti e accoglienti per tutti.