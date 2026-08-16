Rimini, notte di sangue e violenza sul lungomare Tintori: 3 giovani accoltellati

Notte di sangue sul lungomare Tintori e tre giovani accoltellati. Questo il bilancio di una rissa scoppiata nella zona del porto. I feriti sono due 19enni e un 23enne, tutti trasportati al Bufalini di Cesena e ricoverati con prognosi riservata. Il più grave, raggiunto da una coltellata al busto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nessuno dei tre, secondo le prime informazioni, sarebbe comunque in pericolo di vita.

L'allarme è scattato intorno alle 4 di stamattina, quando nei pressi dei locali della movida è scoppiato una violenta lite tra un gruppo di giovani, apparentemente di origine nordafricana. La situazione è rapidamente degenerata e, nel corso della colluttazione, sono comparsi i coltelli.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, impegnati nel tentativo di separare i partecipanti e riportare la situazione alla calma. Contemporaneamente è scattata la macchina dei soccorsi: sul lungomare Tintori sono arrivate tre ambulanze e un'auto medica. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno poi trasferiti d'urgenza all'ospedale cesenate.

I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e di individuare tutti i protagonisti della rissa. Sono stati ascoltati alcuni testimoni e proseguono gli accertamenti per dare un nome ai responsabili.