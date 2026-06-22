Mutui in Romagna, Rimini è la provincia dove si chiede di più: fino a 150.129 euro di media

Il mercato dei mutui in Emilia-Romagna si conferma stabile nella prima parte del 2026. Secondo i dati dell’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, tra gennaio e maggio l’importo medio richiesto a livello regionale è stato di 141.767 euro, sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente.

In questo contesto, le tre province romagnole si collocano tutte al di sopra o in linea con la media regionale, con Rimini che guida il gruppo e si piazza al secondo posto dell’intera Emilia-Romagna, alle spalle solo di Bologna. Nel capoluogo metropolitano la media ha raggiunto i 153.743 euro, mentre a Rimini si è fermata a 150.129 euro.

Più vicine alla media regionale le altre due province romagnole: Forlì-Cesena ha registrato un importo medio di 139.777 euro, seguita da Ravenna con 137.373 euro.

Nella parte bassa della classifica regionale si trovano invece le province emiliane di Reggio Emilia (129.863 euro), Piacenza (120.036 euro) e Ferrara (117.204 euro), quest’ultima fanalino di coda con l’importo medio più contenuto della regione.