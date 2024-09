Muore a soli 42 anni, lutto per gli scout nautici di Bellaria-Igea Marina

BELLARIA-IGEA MARINA. Gli Scout nautici Cngei di Bellaria-Igea Marina piangono la prematura scomparsa di Miriam Forbicelli, portata via a soli 42 anni da una malattia contro la quale combatteva da qualche anno. Miriam viveva a Riccione dove ieri si è svolto il funerale ed era addetta alla telecamera per diverse tv.

«Cara Miriam», scrivono sulla pagina Facebook, «ti salutiamo usando le tue stesse parole...” Cari parenti e amici non dovete essere tristi e piangere perché io sono tranquilla e serena. La vita terrena è questa, ognuno di noi ha un percorso, il mio è stato questo. Ci rincontreremo in un mondo e in un modo diverso ma migliore, ma non troppo presto per voi. Nonna stai serena e tranquilla come lo sono io. Un abbraccio a tutti. Buon divertimento e ridete sempre. Buon mio viaggio.” Sei passata nelle nostre vite e nella nostra Sezione portando la tua allegria, il tuo sorriso e il meglio di te. Abbiamo visto con quanta forza d’animo e spirito positivo hai affrontato gli ultimi mesi....Grazie per il tempo passato insieme, per la gentilezza e l’amore che hai saputo dare fino alla fine..ti porteremo sempre nei nostri cuori. Buon viaggio Miriam...sorella scout, riposa in pace».