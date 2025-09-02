Muore a 52 anni il riminese Sam Gambarini, musicista cultore dell’organo Hammond

RIMINI. Rimini in lutto per la scomparsa di Sam Gambarini, musicista e insegnante dal garbo di altri tempi. Se n’è andato ieri all’improvviso, ad appena 52 anni (ne avrebbe compiuti 53 in ottobre), il musicista riminese Samuele “Sam” Gambarini. Organista jazz per formazione, dopo il diploma al liceo scientifico “Serpieri”, ha studiato alla Middlesex University dove si è diplomato nel 2003 per poi suonare a lungo in Gran Bretagna. Cultore dell’organo Hammond, si è dimostrato un interprete versatile e raffinato di questo strumento, raccogliendo consensi ben oltre i confini italiani. Ha profuso il suo impegno anche come docente. Gli ultimi concerti come membro dei Cariba trio, con Gió Belli e Gianluca Nanni, risalgono a quest’estate. Numerosi i messaggi di cordoglio che hanno inondato il web. «Oggi (ieri per chi legge, ndr) è mancato Sam Gambarini - scrive l’associazione Rimini Classica - una persona splendida, garbata, sempre dentro le righe. E un musicista di grande talento, preparato e sorprendente».