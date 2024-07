Mucillagine, incontro venerdì tra le Regioni del Nord Adriatico per sostenere la pesca

BOLOGNA. «Il fenomeno della mucillagine nel mare Adriatico è un fenomeno ciclicamente ricorrente soprattutto nei periodi caratterizzati da elevate temperature. In questi giorni i pescatori hanno segnalato banchi sparsi al largo delle nostre coste, con ricadute che impattano principalmente su alcune tipologie di pesca come quella a reti volanti utilizzata per la pesca del pesce azzurro. Come Regione ci siamo già attivati al fianco dei nostri pescatori e con le categorie per individuare quali siano gli interventi più opportuni da mettere in campo a sostegno della nostra attività di pesca locale». Lo dice l’assessore alla Pesca del Veneto, Cristiano Corazzari, che per domani ha convocato la Consulta pesca professionale, con all’ordine del giorno anche le ripercussioni sulle attività di pesca dei banchi di mucillagine segnalati al largo dell’Adriatico. Il tema mucillagine verrà discusso inoltre durante l’incontro Distretto Pesca nord Adriatico convocato per venerdì alla presenza degli assessori di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. «La mucillagine intacca le reti dei pescatori impedendone alcune tipologie di attività- spiega Corazzari- si tratta di capire con le categorie quali sono le misure più efficaci da attuare per sostenere un settore, quello della pesca, che per il nostro territorio rappresenta un’eccellenza».